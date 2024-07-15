Бывший тренер «Зенита» и «Локо» Бурова вошла в историю итальянского футбола

Как стало известно «СЭ», Мария Бурова, имеющая большой опыт работы в РПЛ («Локомотив», «Уфа», «Зенит»), получила итальянскую лицензию тренера по физической подготовке — это первый случай в истории среди россиян.

Только наличие такой лицензии позволяет тренерам по физподготовке работать в итальянских профессиональных клубах на этой должности.