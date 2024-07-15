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Сегодня, 17:29

Бывший тренер «Зенита» и «Локо» Бурова вошла в историю итальянского футбола

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», Мария Бурова, имеющая большой опыт работы в РПЛ («Локомотив», «Уфа», «Зенит»), получила итальянскую лицензию тренера по физической подготовке — это первый случай в истории среди россиян.

Только наличие такой лицензии позволяет тренерам по физподготовке работать в итальянских профессиональных клубах на этой должности.

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