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Президент «Брешиа»: «Правительство должно снизить взносы на зарплату игроков»

13:04
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Президент «Брешиа» Массимо Челлино рассказал о влиянии коронавируса на итальянский футбол.

— Правительство должно снизить взносы на зарплату игроков, — цитирует Челлино La Repubblica. — Для государства это будет потеря 150 млн евро. Но не хуже ли, если итальянский футбол упадет, так как сейчас это третий по величине бизнес в стране?

По самым ярким прогнозам, чемпионат может начаться снова без зрителей в первую неделю мая, и мы сможем ограничить ущерб.

Мы могли бы дать игрокам 25 дней отпуска и вернуть их обратно 15 апреля. В этот момент праздники уже были бы проведены, и чемпионат мог бы закончиться в период с мая по июнь. Но если все станет хуже, чем мы думаем, мы потеряем пять месяцев.

Вы просите государство вмешаться в подоходный налог населения, чтобы дать чистую зарплату игрокам. Тогда потребуется закон, чтобы продлить все однолетние контракты, чтобы защитить всех. Если мы этого не сделаем, ущерб будет более серьезным, чем вирус.

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