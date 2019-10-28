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Пранделли может возглавить «Брешию»

15:58
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Главный тренер «Брешии» Эудженио Корини под угрозой отставки, сообщают итальянские СМИ. Заменить его может Чезаре Пранделли.

По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, президент клуба Массимо Челлино встретился с Пранделли и обсудил возможность совместной работы. Указано, что о смене тренера могут объявить уже завтра.

Ранее «Брешиа» уступила «Дженоа» (1:3) в чемпионате Италии. Команда занимает 18-е место в чемпионате, имея в активе семь очков в восьми матчах.

62-летний Чезаре Пранделли ранее работал с «Дженоа». Он покинул команду по окончании прошлого сезона. До этого он также тренировал «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому», «Фиорентину», «Галатасарай», «Валенсию», «Аль-Наср» и сборную Италии, с которой он дошел до финала Евро-2012.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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