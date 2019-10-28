Пранделли может возглавить «Брешию»

Главный тренер «Брешии» Эудженио Корини под угрозой отставки, сообщают итальянские СМИ. Заменить его может Чезаре Пранделли.

По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, президент клуба Массимо Челлино встретился с Пранделли и обсудил возможность совместной работы. Указано, что о смене тренера могут объявить уже завтра.

Ранее «Брешиа» уступила «Дженоа» (1:3) в чемпионате Италии. Команда занимает 18-е место в чемпионате, имея в активе семь очков в восьми матчах.

62-летний Чезаре Пранделли ранее работал с «Дженоа». Он покинул команду по окончании прошлого сезона. До этого он также тренировал «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому», «Фиорентину», «Галатасарай», «Валенсию», «Аль-Наср» и сборную Италии, с которой он дошел до финала Евро-2012.

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