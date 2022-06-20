«Интер» и «Торино» проведут новые переговоры по трансферу защитника Бремера

Защитник «Торино» Глейсон Бремер близок к переходу в «Интер». На этой неделе руководители клубов встретятся, чтобы вновь обсудить трансфер игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что помимо «Интера» 25-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм» и «Милан».

По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с «Торино» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Бремера в 35 миллионов евро.