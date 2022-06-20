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Сегодня, 17:10

«Интер» и «Торино» проведут новые переговоры по трансферу защитника Бремера

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Торино» Глейсон Бремер близок к переходу в «Интер». На этой неделе руководители клубов встретятся, чтобы вновь обсудить трансфер игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что помимо «Интера» 25-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм» и «Милан».

По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с «Торино» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Бремера в 35 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
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 0 : 0
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Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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