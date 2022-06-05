«Интер» хочет арендовать Лофтуса-Чика у «Челси»

«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб готов взять в аренду 26-летнего игрока. Однако «Челси» готов рассматривать только полноценный трансфер, который оценивается в 20 миллионов евро.

Контракт «Челси» с Лофтусом-Чиком рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует еще один итальянский клуб — «Лацио».