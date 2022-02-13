Пиоли: «Милан» провел идеальную неделю»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (1:0).

«Милан» провел идеальную неделю. У нас было 3 очень сложных матча с «Интером», «Лацио» и «Сампдорией», и то, что мы победили во всех трех поединках, — отличный знак. Надо сохранять этот настрой.

У нас очень высокий уровень уверенности в себе. Клуб, игроки, фанаты — мы все стремимся к одному. Мы знаем, что впереди долгий путь, но хотим продолжать его», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Следующий матч «Милан» проведет 19 февраля на выезде против «Салернитаны».