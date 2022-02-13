Кокорин пропустит матч против «Специи» из-за нового повреждения

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Футболист получил новое повреждение, поэтому не был включен в заявку на игру, сообщает FirenzeViola.

Последний раз 30-летний россиянин выходил на поле на замену 10 января в матче против «Торино» (0:4).

В нынешнем сезоне Кокорин в шести матчах чемпионата и Кубка Италии не отметился результативными действиями. Его контракт с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.