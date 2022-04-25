Пиоли: «Милан» постарается выиграть все оставшиеся матчи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

«Вполне правильно быть счастливым и довольным этой игрой и нашими болельщиками, которые в очередной раз показали себя фантастически. Я горжусь своими игроками, и если бы я был на их месте, я бы разозлился, потому что люди не придают им должного значения. На протяжении многих лет они зарекомендовали себя на самом высоком уровне. Мы постараемся выиграть все оставшиеся игры. Возможно, нам это не удастся, но мы приложим все усилия для этого.

Как ни странно, мы плохо начали игру и пропустили гол, которого можно было избежать. Однако мы показали свою способность вернуться на правильный путь, оставаться в игре и продолжать бороться. Мы верили в себя до конца, потому что чувствовали, что можем победить. Это непредсказуемая лига. Можете просто посмотреть, что произошло сегодня, когда «Наполи» уступил «Эмполи» после того, как вел со счетом 2:0», – приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» с 74 очками занимает первое место в турнирной таблице, однако может пропустить вперед «Интер», у которого на два очка меньше и игра в запасе (27 апреля – матч с «Болоньей» в рамках 20-го тура). «Лацио» с 56 очками занимает шестое место.