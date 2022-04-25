Сарри рассказал, чего не хватило «Лацио» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в матче серии А от «Милана» (1:2).

«В ключевом моменте матча мы совершили ошибку. Это разочаровывает. Нам хорошо удался первый тайм, но многим игрокам было сложно выдержать все 90 минут из-за проблем со здоровьем. Мы слишком часто отдавали мяч», — цитирует Сарри DAZN.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице, однако может пропустить вперед «Интер», у которого на два очка меньше и игра в запасе (27 апреля — матч с «Болоньей» в рамках 20-го тура). «Лацио» идет на 6-й строчке.