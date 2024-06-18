Отец Черышева о будущем игрока: «Ничего не скажу»

Тренер Дмитрий Черышев, ответил на вопрос о будущем своего сына, полузащитника Дениса Черышева.

«У него закончился контракт с предыдущим клубом. Сейчас он свободный агент. Больше я вам ничего не скажу. Ведет ли переговоры с какой-то командой? Ничего не скажу», — заявил Черышев Metaratings.ru.

33-летний россиянин покинул предыдущий клуб «Венецию» на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.