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Гагнидзе: «У Кварацхелии не такая результативная статистика сейчас, но он не расслабился»

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Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе оценил игру хавбека «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в последних матчах.

«Возможно, у Хвичи не такая сейчас статистика, как в прошлом сезоне. Однако нет такого, что он расслабился. Мы несколько раз были на сборах вместе, мы хорошо общаемся. От матча к матчу, от тренировки к тренировке он становится только лучше», — приводит слова Гагнидзе Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
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 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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