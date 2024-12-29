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Сегодня, 18:53

Гол Распадори принес «Наполи» победу над «Венецией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» на своем поле обыграл «Венецию» в матче 18-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Джакомо Распадори.

«Наполи» (41 очко) поднялся на второе место в серии А, обойдя «Интер» (40). Команда Антонио Конте по дополнительным показателям уступает «Аталанте» (41), которая лидирует в чемпионате Италии.

«Венеция» (13) остается предпоследней в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 17:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:0
Венеция

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Венеция
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
3
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
11
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
12
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
13
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
 2 : 1
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 0 : 3
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
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29.12 14:30
Удинезе – Торино
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Наполи – Венеция
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