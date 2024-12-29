Гол Распадори принес «Наполи» победу над «Венецией»

«Наполи» на своем поле обыграл «Венецию» в матче 18-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Джакомо Распадори.

«Наполи» (41 очко) поднялся на второе место в серии А, обойдя «Интер» (40). Команда Антонио Конте по дополнительным показателям уступает «Аталанте» (41), которая лидирует в чемпионате Италии.

«Венеция» (13) остается предпоследней в турнирной таблице.