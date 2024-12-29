«Ювентус» и «Фиорентина» встретятся в матче 18-го тура итальянской серии А в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Ювентус» — «Фиорентина» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ювентус» и «Фиорентина» набрали по 31 очку в чемпионате Италии, при этом туринцы провели на один матч меньше. В 17-м туре «Ювентус» победил «Монцу» (2:1), а «Фиорентина» с тем же счетом уступила «Удинезе» (1:2).