«Милан» и «Рома» встретятся в матче итальянской серии А в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире противостояние миланского и римского клубов покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С основными событиями игры «Милан» — «Рома» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Милан» набрал 26 очков в 16 играх сезона серии А, «Рома» провела 17 матчей и набрала 19 очков. В предыдущей игре чемпионата «Милан» победил «Верону» (1:0), а «Рома» — «Парму» (5:0).