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«Милан» — «Рома»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Милан» и «Рома» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Милан» и «Рома» встретятся в матче итальянской серии А в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире противостояние миланского и римского клубов покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С основными событиями игры «Милан» — «Рома» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

«Милан» набрал 26 очков в 16 играх сезона серии А, «Рома» провела 17 матчей и набрала 19 очков. В предыдущей игре чемпионата «Милан» победил «Верону» (1:0), а «Рома» — «Парму» (5:0).

Футбол
ФК Милан
ФК Рома
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
11
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
12
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
13
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 18 3 4 11 17-31 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
 2 : 1
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 0 : 3
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 1 : 1
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 2 : 2
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 1 : 0
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
29.12 22:45
Милан – Рома
 - : -
30.12 20:30
Комо – Лечче
 - : -
30.12 22:45
Болонья – Верона
 - : -
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 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 10
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Джексон Чачуа

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 16 1 4
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