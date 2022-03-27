«Наполи» поднял цену за Осимхена до 100 миллионов евро

«Наполи» поднял цену на форварда Виктора Осимхена, сообщает Goal. Теперь «адзурри» готовы продать игрока за 100 миллионов.

В январе неаполитанцы отказали «Ньюкасла» в продаже игрока за 70 миллионов евро. Несмотря на это, английский клуб снова попытается заполучить 23-летнего нигерийца.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. Неаполитанцы не хотят терять футболиста и могут предложить ему новое соглашение с увеличением зарплаты.

В текущем сезоне нападающий сыграл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 4 результативные передачи.