Защитник «Лацио» Ачерби входит в сферу интересов «Интера»

Центральный защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби стал трансферной целью «Интера», сообщает TMW.

В прошлом месяце представители Ачерби и руководство «Лацио» договорились о том, что клуб рассмотрит любые предложения по продаже игрока. По ходу сезона у 34-летнего футболиста возник конфликт с болельщиками римлян.

Франческо Ачерби провел 28 матчей за «Лацио» в сезоне-2021/22, отметившись 3 забитыми мячами. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.