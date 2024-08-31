«Наполи» передаст Лукаку девятый номер Осимхена, нигериец не сыграет в серии А

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку будет выступать под девятым номером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев заберет девятый номер у форварда Виктора Осимхена и передаст его 31-летнему бельгийцу. Сам Осимхен не будет включен в заявку для участия в серии А.

29 августа неаполитанцы подписали контракт с Лукаку до 30 июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера» за 113 миллионов евро. С тех пор бельгиец провел один полноценный сезон в английской команде, после чего играл на правах аренды за «Интер» и «Рому».