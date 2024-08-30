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30 августа, 23:40

«Интер» разгромил «Аталанту» в домашнем матче

Алина Савинова
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Игроки «Интера» празднуют гол в матче против «Аталанты».
Фото Reuters

«Интер» одержал победу над «Аталантой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 4:0.

На 3-й минуте автогол забил защитник команды из Бергамо Берат Джимсити. Через 7 минут Николо Барелла увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме дубль оформил Маркус Тюрам — он отличился на 47-й и 56-й минутах.

«Интер» набрал 7 очков и поднялся на первое место в чемпионате Италии, обойдя «Торино», на счету которого такое же количество баллов. «Аталанта» с 3 очками опустилась на 11-ю позицию.

15 сентября команда Симоне Индзаги сыграет против «Монцы» в серии А. «Аталанта» в этот же день встретится с «Фиорентиной».

Италия. Серия А. 3-й тур
30 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Аталанта
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
1
1
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3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 2 1 0 8-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 5-3 7
3
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
4
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
5
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
6
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
7
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
8
 Верона 2 1 0 1 3-3 3
9
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
10
 Аталанта 3 1 0 2 5-6 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 2 0 2 0 1-1 2
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
18
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
19
 Венеция 3 0 1 2 1-4 1
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 19:30
Венеция – Торино
 0 : 1
30.08 21:45
Интер – Аталанта
 4 : 0
31.08 19:30
Болонья – Эмполи
 - : -
31.08 19:30
Лечче – Кальяри
 - : -
31.08 21:45
Лацио – Милан
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Парма
 - : -
1.09 19:30
Фиорентина – Монца
 - : -
1.09 19:30
Дженоа – Верона
 - : -
1.09 21:45
Ювентус – Рома
 - : -
1.09 21:45
Удинезе – Комо
 - : -
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 3
Деннис Ман

Деннис Ман

Парма

 2
П
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 2
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Самуэль Мбангула

Самуэль Мбангула

Ювентус

 2
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

Ассан Камара

Удинезе

 2 0 0
Лаутаро Джаннетти

Лаутаро Джаннетти

Удинезе

 2 0 2
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