«Интер» разгромил «Аталанту» в домашнем матче
«Интер» одержал победу над «Аталантой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 4:0.
На 3-й минуте автогол забил защитник команды из Бергамо Берат Джимсити. Через 7 минут Николо Барелла увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме дубль оформил Маркус Тюрам — он отличился на 47-й и 56-й минутах.
«Интер» набрал 7 очков и поднялся на первое место в чемпионате Италии, обойдя «Торино», на счету которого такое же количество баллов. «Аталанта» с 3 очками опустилась на 11-ю позицию.
15 сентября команда Симоне Индзаги сыграет против «Монцы» в серии А. «Аталанта» в этот же день встретится с «Фиорентиной».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2