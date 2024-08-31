Трансляция матча «Лацио» — «Милан» начнется в 21:45 по московскому времени

«Лацио» сыграет с «Миланом» в 3-м туре итальянской серии а в субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте медиахолдинга. Основные события матча «Лацио» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

У «Лацио» три очка в первых двух турах серии а: римляне победили «Венецию» со счетом 3:1, а затем проиграли «Удинезе» (1:2). «Милан» набрал один балл, россонери сыграли вничью с «Торино» (2:2) и уступили «Парме» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Милан» финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, а «Лацио» — на седьмой.