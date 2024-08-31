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Сегодня, 20:15

«Лацио» — «Милан»: смотреть трансляцию матча серии А

Трансляция матча «Лацио» — «Милан» начнется в 21:45 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Лацио».
Фото AFP

«Лацио» сыграет с «Миланом» в 3-м туре итальянской серии а в субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 3-й тур
31 авг, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте медиахолдинга. Основные события матча «Лацио» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

У «Лацио» три очка в первых двух турах серии а: римляне победили «Венецию» со счетом 3:1, а затем проиграли «Удинезе» (1:2). «Милан» набрал один балл, россонери сыграли вничью с «Торино» (2:2) и уступили «Парме» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Милан» финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, а «Лацио» — на седьмой.

Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
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Неделя
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 2 1 0 8-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 5-3 7
3
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
4
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
5
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
6
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
7
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
8
 Верона 2 1 0 1 3-3 3
9
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
10
 Аталанта 3 1 0 2 5-6 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 2 0 2 0 1-1 2
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
18
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
19
 Венеция 3 0 1 2 1-4 1
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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30.08 19:30
Венеция – Торино
 0 : 1
30.08 21:45
Интер – Аталанта
 4 : 0
31.08 19:30
Болонья – Эмполи
 - : -
31.08 19:30
Лечче – Кальяри
 - : -
31.08 21:45
Лацио – Милан
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Парма
 - : -
1.09 19:30
Фиорентина – Монца
 - : -
1.09 19:30
Дженоа – Верона
 - : -
1.09 21:45
Ювентус – Рома
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