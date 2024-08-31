«Лацио» — «Милан»: смотреть трансляцию матча серии А
«Лацио» сыграет с «Миланом» в 3-м туре итальянской серии а в субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте медиахолдинга. Основные события матча «Лацио» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
У «Лацио» три очка в первых двух турах серии а: римляне победили «Венецию» со счетом 3:1, а затем проиграли «Удинезе» (1:2). «Милан» набрал один балл, россонери сыграли вничью с «Торино» (2:2) и уступили «Парме» (1:2).
В сезоне-2023/24 «Милан» финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, а «Лацио» — на седьмой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2