«Наполи» хочет продать игроков на 200 миллионов евро

Руководство «Наполи» намерено продать четырех игроков в ближайшее трансферное коно. Клуб из Неаполя намерен заработать 200 миллионов евро, сообщает Correire dello Sport.

Неаполитанцы готовы расстаться с защитниками Калиду Кулибали и Фаузи Гулямом, полузащитником Алланом и нападающим Аркадиушем Миликом.

При этом отмечается, что 33-летний нападающий Дрис Мертенс продлит соглашение.

К Кулибали проявляют интерес «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Аллан заинтересовал «Эвертон». Милик может перейти в «Ювентус».