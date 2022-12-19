«Интер» провел предварительные переговоры с 21-летним защитником «Аякса» Тимбером

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Акяса» и сборной Нидерландов Юрриену Тимберу, сообщает Corriere dello Sport.

Миланский клуб уже провел предварительные переговоры с 21-летним игроком, который заинтересован в переезде в Италию.

Контракт Тимбера с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Тимбер в составе сборной Нидерландов выступал на Чм-2022 и провел на турнире в Катаре 4 матча.