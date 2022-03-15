«Рома» и Мхитарян не не могут договориться по условиям нового контракта

«Рома» узнала о требованиях полузащитника команды Генриха Мхитаряна по новому контракту, сообщает Calciomercato.

33-летний армянин хочет продлить соглашение на два года, а также просит большую зарплату, но римляне не готовы удовлетворить запросы игрока.

Ранее сообщалось, что римский клуб хочет понизить Мхитаряна, который по нынешнему соглашению получает 4 миллиона евро в год. По новому договору римляне готовы платить ему 2 миллиона за сезон.

В этом сезоне Мхитарян провел за «Рому» 34 матча во всех турнирах. На его счету 3 гола и 7 голевых передач.

Его действующий контракт с клубом из столицы Италии истекает предстоящим летом.