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«Рома» и Мхитарян не не могут договориться по условиям нового контракта

Иван Шитик
Корреспондент
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Генрих Мхитарян.
Фото Getty Images

«Рома» узнала о требованиях полузащитника команды Генриха Мхитаряна по новому контракту, сообщает Calciomercato.

33-летний армянин хочет продлить соглашение на два года, а также просит большую зарплату, но римляне не готовы удовлетворить запросы игрока.

Ранее сообщалось, что римский клуб хочет понизить Мхитаряна, который по нынешнему соглашению получает 4 миллиона евро в год. По новому договору римляне готовы платить ему 2 миллиона за сезон.

В этом сезоне Мхитарян провел за «Рому» 34 матча во всех турнирах. На его счету 3 гола и 7 голевых передач.

Его действующий контракт с клубом из столицы Италии истекает предстоящим летом.

Генрих Мхитарян
ФК Рома
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