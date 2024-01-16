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Моуринью не смог сдержать слез во время прощания с болельщиками «Ромы»

Руслан Минаев
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержать эмоций во время прощания с болельщиками «волков». 16 января специалист был отправлен в отставку.

Португалец покидал тренировочную базу римлян, когда дорогу перекрыли фанаты «джалоросси». Они встали перед автомобилем Моуринью, чтобы выразить ему благодарность. Сам специалист в этот момент растрогался и не смог сдержать слез.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. 14 января команда на выезде проиграла «Милану» со счетом 1:3.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
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 Верона 20 4 5 11 18-27 17
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