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Де Росси: «Эмоции неописуемы. Все знают, что для меня значит «Рома»

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Даниэле Де Росси прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы». Экс-полузащитник «римлян» подписал контракт до лета 2024 года.

«Эмоции от того, что я смогу сидеть на нашей скамейке запасных, неописуемы. Все знают, что значит для меня «Рома», но работа, которая ждет всех нас, уже началась. У нас нет ни времени, ни выбора: нужно быть конкурентоспособными, бороться за наши цели и пытаться их достичь», — цитирует де Росси пресс-служба клуба.

16 января «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

40-летний Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны.

Итальянец завершил карьеру футболиста в 2020 году. После этого он входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии и работал в СПАЛе (с октября 2022 по февраль 2023).

Даниеле Де Росси
ФК Рома
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Де Росси назначен главным тренером «Ромы»
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
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 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
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20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
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