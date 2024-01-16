Де Росси: «Эмоции неописуемы. Все знают, что для меня значит «Рома»

Даниэле Де Росси прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ромы». Экс-полузащитник «римлян» подписал контракт до лета 2024 года.

«Эмоции от того, что я смогу сидеть на нашей скамейке запасных, неописуемы. Все знают, что значит для меня «Рома», но работа, которая ждет всех нас, уже началась. У нас нет ни времени, ни выбора: нужно быть конкурентоспособными, бороться за наши цели и пытаться их достичь», — цитирует де Росси пресс-служба клуба.

16 января «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

40-летний Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны.

Итальянец завершил карьеру футболиста в 2020 году. После этого он входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии и работал в СПАЛе (с октября 2022 по февраль 2023).