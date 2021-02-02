«Монца» хочет купить Рибери этим летом

«Монца» интересуется полузащитником «Фиорентины» Франком Рибери, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, «Монца» хочет приобрести француза летом 2021 года. Руководство клуба рассчитывает, что команда в сезоне-2021/2022 будет выступать в серии A. В «Монце» играют Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли.

?30 января футболист заявил, что не хочет покидать «Фиорентину». Нынешний контракт француза рассчитан до конца сезона. После 20 туров серии Б «Монца» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.