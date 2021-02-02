Форвард «Ромы» Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко занимается в общей группе, сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио. Некоторое время футболист занимался отдельно от одноклубников из-за конфликта с главным тренером Пауло Фонсекой.

По данным издания, руководство «Ромы» урегулировало конфликт между игроком и специалистом. Однако тренер пока не готов вернуть Джеко капитанскую повязку. В

конце января этого года в СМИ появилась информация, что босниец хочет покинуть римский клуб до закрытия зимнего трансферного окна. 34-летним игроком интересовались «Вест Хэм» и «Интер».

«Рома» после 20 туров серии A занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 баллов.