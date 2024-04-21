«Фиорентина» победила «Салернитану» в матче серии А

«Фиорентина» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей голами отметились Кристиан Куаме (80-я минута) и Нанитамо Иконе (90+5-я минута).

«Фиорентина» с 47 очками занимает 9-е место в серии А. Команда не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах. «Салернитана» с 15 баллами замыкает турнирную таблицу. Темно-красные последний раз выигрывали в декабре в матче против «Вероны» (1:0).