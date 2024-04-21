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Сегодня, 21:13

«Фиорентина» победила «Салернитану» в матче серии А

Алина Савинова
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«Фиорентина» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей голами отметились Кристиан Куаме (80-я минута) и Нанитамо Иконе (90+5-я минута).

«Фиорентина» с 47 очками занимает 9-е место в серии А. Команда не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах. «Салернитана» с 15 баллами замыкает турнирную таблицу. Темно-красные последний раз выигрывали в декабре в матче против «Вероны» (1:0).

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:2
Фиорентина
ФК Салернитана
ФК Фиорентина
Серия А
0
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Миранчук остался в запасе «Аталанты» на игру с «Монцей» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 0 : 0
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 0 : 2
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 - : -
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Душан Влахович

Ювентус

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Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 28 1 6
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Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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