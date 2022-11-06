«Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря голу Жиру на 89-й минуте
«Милан» выиграл у «Специи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.Встреча прошла на «Сан-Сиро».
Защитник Тео Эрнандес на 21-й минуте вывел хозяев вперед. После перерыва экс-нападающий «россонери» и сын легенды клуба Паоло Мальдини Даниэль Мальдини сравнял счет.
В самом конце игры форвард Оливье Жиру забил гол и принес миланской команде победу. Во время празднования забитого мяча он получил вторую желтую карточку и был удален.
«Милан» набрал 29 очков и поднсял на 2-е место в турнирной таблице. «Специя» идет на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|
2
|Милан
|13
|9
|2
|2
|27-14
|29
|
3
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|
4
|Рома
|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|
5
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
6
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
7
|Удинезе
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
8
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|
10
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
11
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|
12
|Эмполи
|13
|3
|5
|5
|10-17
|14
|
13
|Болонья
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
14
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|13
|2
|3
|8
|11-24
|9
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Кремонезе
|13
|0
|6
|7
|11-24
|6
|
20
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|2 : 2
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|2 : 1
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
Новости