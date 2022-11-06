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«Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря голу Жиру на 89-й минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
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5 ноября. «Милан» — «Специя» — 2:1.
Фото AFP

«Милан» выиграл у «Специи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.Встреча прошла на «Сан-Сиро».

Защитник Тео Эрнандес на 21-й минуте вывел хозяев вперед. После перерыва экс-нападающий «россонери» и сын легенды клуба Паоло Мальдини Даниэль Мальдини сравнял счет.

В самом конце игры форвард Оливье Жиру забил гол и принес миланской команде победу. Во время празднования забитого мяча он получил вторую желтую карточку и был удален.

«Милан» набрал 29 очков и поднсял на 2-е место в турнирной таблице. «Специя» идет на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
Специя

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Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
ФК Специя
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 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
11
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
12
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
13
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
14
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
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