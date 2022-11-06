Нападающий «Наполи» Осимхен установил рекорд серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил гол в матче 13-го тура серии А против «Аталанты» (2:1).

Как сообщает Opta, для 23-летнего игрока этот гол стал 32-м в матчах чемпионата Италии. Он стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории лиги, обойдя Сими, забившего 31 гол за «Кротоне».