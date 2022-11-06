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Сегодня, 00:20

Нападающий «Наполи» Осимхен установил рекорд серии А

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил гол в матче 13-го тура серии А против «Аталанты» (2:1).

Как сообщает Opta, для 23-летнего игрока этот гол стал 32-м в матчах чемпионата Италии. Он стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории лиги, обойдя Сими, забившего 31 гол за «Кротоне».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
11
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
12
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
13
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
14
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 1 : 0
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 2 : 1
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 - : -
6.11 20:00
Рома – Лацио
 - : -
6.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
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Ювентус

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Удинезе

 6
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Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
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Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
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Монца, Ювентус

 10 1 3
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Ювентус

 11 1 3
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