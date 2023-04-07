В Неаполи ребенка назвали в честь вингера «Наполи» Кварацхелии

В Неаполе назвали ребенка в честь 22-летнего игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, фанаты неаполитанского клуба Армандо и Клара назвали своего первого ребенка Даниэле Хвича. Отметим, что отец мальчика назван в честь легендарного Диего Армандо Марадоны, во времена которого «Наполи» выиграл свои единственные в истории два чемпионских титула.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице серии А, обгоняя «Лацио» на 16 очков.