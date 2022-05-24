«Интер» выдвинул ультиматум Перишичу

«Интер» выдвинул ультиматум полузащитнику Ивану Перишичу по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» предложил Перишичу новый контракт на 5 миллионов евро в год плюс бонусы. Однако, агент футболиста заявил, что у игрока уже есть более солидные предложения от «Баварии», «Челси» и «Ньюкасла».

Перишич взял время на раздумья. Ожидается, что футболист даст свое решение к выходным.

Перишич выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 9 голов и отдал 9 результативных передач в 48 матчах за команду.

Контракт 33-летнего хорвата с клубом действует до конца июня 2022 года. Футболист может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.