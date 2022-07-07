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Сегодня, 00:10

Два клуба серии А претендуют на сына Паоло Мальдинич

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Даниэле Мальдини входит в сферу интересов «Вероны» и «Специи», сообщает Calciomercato. Оба клуба заинтересованы в подписании игрока в межсезонье.

20-летний Мальдини является воспитанником «россонери». В минувшем сезоне хавбек сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Сообщается, что «Верона» уже сделала запрос по Даниэлю, и его отец — технический директор «Милана» — считает это интересным вариантом.

Сам Паоло в составе «Милана» выиграл по семь раз серию А и Кубок Италии, пять раз — Кубок Европы/Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок Италии, четыре раза — Суперкубок УЕФА, дважды — Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира ФИФА.

ФК Верона
ФК Милан
ФК Специя
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