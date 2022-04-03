Маурицио Сарри признался, что ему стыдно за матч «Лацио» с «Ромой»

Маурицио Сарри рассказал, что ему стыдно за игру «Лацио» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, что испытывает чувство стыда за матч 30-го тура против «Ромы» (0:3).

«Мне было стыдно перед всеми болельщиками и сотрудниками клуба. Мы не просто проиграли, мы вообще не играли в этом матче», — цитирует Сарри DAZN.

После 31 тура «Лацио» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка. 10 апреля команда сыграет с «Дженоа» в 32-м туре чемпионата Италии.