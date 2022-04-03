Пиоли: «Какова моя заслуга в лидерстве «Милана» в серии А? Давайте сначала доиграем сезон»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о лидерстве команды в турнирной таблице серии А перед матчем 31-го тура с «Болоньей».

«Уверен, самый значимый момент моей карьеры еще впереди, — приводит слова Пиоли Football Italia. — Я работаю над тем, чтобы он наступил как можно скорее. Для этого «Милан» наилучшим образом готовимся к матчам».

Также тренер поделился мнением о своей заслуге в лидерстве миланского клуба.

«Какова моя заслуга в лидерстве «Милана» в серии А? Давайте сначала доиграем сезон, а потом посмотрим, где мы окажемся. Очевидно, что мы не хотим сбавлять обороты и приложим все силы в ближайших матчах. А потом будем делать выводы. Если результат будет положительным, то это заслуга всего клуба», — сказал он.

После 30 туров серии А «Милан» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Встреча с «Болоньей» пройдет на стадион «Сан-Сиро» в Милане завтра, 4 апреля. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.