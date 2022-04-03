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Пиоли: «Какова моя заслуга в лидерстве «Милана» в серии А? Давайте сначала доиграем сезон»

Главный тренер «Милана» Пиоли высказался о лидерстве команды в серии А
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о лидерстве команды в турнирной таблице серии А перед матчем 31-го тура с «Болоньей».

«Уверен, самый значимый момент моей карьеры еще впереди, — приводит слова Пиоли Football Italia. — Я работаю над тем, чтобы он наступил как можно скорее. Для этого «Милан» наилучшим образом готовимся к матчам».

Также тренер поделился мнением о своей заслуге в лидерстве миланского клуба.

«Какова моя заслуга в лидерстве «Милана» в серии А? Давайте сначала доиграем сезон, а потом посмотрим, где мы окажемся. Очевидно, что мы не хотим сбавлять обороты и приложим все силы в ближайших матчах. А потом будем делать выводы. Если результат будет положительным, то это заслуга всего клуба», — сказал он.

После 30 туров серии А «Милан» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Встреча с «Болоньей» пройдет на стадион «Сан-Сиро» в Милане завтра, 4 апреля. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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Краснодар 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
ФК Болонья
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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