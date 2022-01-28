Мартин Касерес согласовал контракт с «Кадисом»

Экс-футболист «Барселоны» и «Ювентуса» Мартин Касерес продолжит свою карьеру в Испании. Футболист согласовал шестимесячный контракт с «Кадисом», сообщает Marca.

Кроме того, соглашение будет иметь пункт о возможной пролонгации еще на год.

Права на 34-летнего Касереса принадлежат «Кальяри», но у уругвайца произошел конфликт с руководством итальянского клуба, так что он может покинуть его в качестве свободного агента.