«Лион» хочет оформить трансфер Бентанкура

«Лион» хочет оформить трансфер полузащитника «Ювентуса Родриго Бентанкура. Клубы уже ведут переговоры, сообщает журналист Даниеле Лонго.

Сообщается, что «Ювентус» хочет продать уругвайца, при этом 30 процентов от сделки должен получить предыдущий клуб футболиста — «Бока Хуниорс».

В сезоне-2021/22 Бентанкур провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего полузащитника в 22,5 миллиона фунтов.