«Манчестер Юнайтед» близок к завершению трансфера Андре Онана
Голкипер «Интера» Андре Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Evening Standard.
По информации источника, сумма трансфера 27-летнего камерунца составит чуть менее 50 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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3
|Интер
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|0-0
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4
|Милан
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Аталанта
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Ювентус
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|0-0
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Сассуоло
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Верона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
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|0
|0
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -
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