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«Манчестер Юнайтед» близок к завершению трансфера Андре Онана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Интера» Андре Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Evening Standard.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего камерунца составит чуть менее 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Андре Онана
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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