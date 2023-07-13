«Манчестер Юнайтед» близок к завершению трансфера Андре Онана

Голкипер «Интера» Андре Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Evening Standard.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего камерунца составит чуть менее 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.