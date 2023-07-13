«Милан» в ближайшее время проведет переговоры по новому контракту с Меньяном

«Милан» планирует продлить контракт с голкипером Майком Меньяном, сообщает Calciomercato.

По информации источника, встреча между руководством клуба и представителями 28-летнего француза ожидается в ближайшие 10-15 дней.

Действующий контракт Меньяна истекает летом 2026 года. Он выступает за «россонери» с 2021 года.