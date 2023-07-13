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Сегодня, 20:37

«Милан» в ближайшее время проведет переговоры по новому контракту с Меньяном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» планирует продлить контракт с голкипером Майком Меньяном, сообщает Calciomercato.

По информации источника, встреча между руководством клуба и представителями 28-летнего француза ожидается в ближайшие 10-15 дней.

Действующий контракт Меньяна истекает летом 2026 года. Он выступает за «россонери» с 2021 года.

Футбол
ФК Милан
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
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