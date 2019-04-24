"Лацио" на выезде обыграл "Милан" в ответном полуфинале Кубка Италии - 1:0. Единственный гол в этой игре забил Хоакин Корреа на 58-й минуте.

Первая встреча завершилась со счетом 0:0. "Лацио" вышел в финал, где сыграет с победителем в паре "Аталанта" - "Фиорентина" (первый матч - 3:3).

Кубок Италии

1/2 финала

Ответный матч

"Милан" - "Лацио" - 0:1 (0:0)

Гол: Корреа, 58.

"Милан": Рейна, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Конти, 40), Кальдара (Кутроне, 65), Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Сусо, Самуэль Кастильехо (Хакан Чалханоглу, 57), Пентек.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Луис Альберто (Бадель, 85), Ромулу, Милинкович-Савич (Пароло, 15), Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).

Предупреждения: Луис Фелипе, 37. Музаккьо, 70. Кайседо, 78. Бакайоко, 79.

Судья: Маццолени.

24 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Первый матч - 0:0.