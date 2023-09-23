«Лацио» и «Монца» сыграли вничью в матче серии А
«Лацио» дома сыграл вничью с «Монцей» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 1:1.
Голы забили форвард хозяев Чиро Иммобиле на 12-й минуте с пенальти и игрок гостей Роберто Гальярдини на 36-й минуте.
«Монца» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 5 очков. «Лацио» находится на 15-й строчке (4 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Милан
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
3
|Лечче
|5
|3
|2
|0
|8-4
|11
|
4
|Ювентус
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|
5
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
6
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
7
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
9
|Верона
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
10
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
11
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|9-11
|6
|
12
|Болонья
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
13
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
15
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
16
|Лацио
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
17
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
18
|Салернитана
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
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36 тур
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38 тур
|22.09
|19:30
|
Салернитана – Фрозиноне
|1 : 1
|22.09
|21:45
|
Лечче – Дженоа
|1 : 0
|23.09
|16:25
|
Милан – Верона
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|4 : 2
|23.09
|21:45
|
Лацио – Монца
|1 : 1
|24.09
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|24.09
|16:00
|
Аталанта – Кальяри
|- : -
|24.09
|16:00
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|24.09
|19:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|24.09
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Федерико Кьеза
Ювентус
|4
|
|
Андреа Пинамонти
Сассуоло
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|3
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0
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