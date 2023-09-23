«Лацио» и «Монца» сыграли вничью в матче серии А

«Лацио» дома сыграл вничью с «Монцей» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Голы забили форвард хозяев Чиро Иммобиле на 12-й минуте с пенальти и игрок гостей Роберто Гальярдини на 36-й минуте.

«Монца» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 5 очков. «Лацио» находится на 15-й строчке (4 очка).