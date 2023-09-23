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23 сентября, 23:59

Аллегри — про автогол Гатти: «Его ошибка была неприятной, но не повлияла на результат матча с «Сассуоло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Сассуоло» (2:4) в матче 5-го тура серии А. Защитник туринцев Федерико Гатти на 90+5-й минуте забил в свои ворота.

«Он совершал ошибки и будет совершать их еще не раз. Гатти провел за «Ювентус», кажется, 30 матчей. Он должен сохранять спокойствие, ошибка была неприятной, но не повлияла на результат. Мы должны быть спокойны и работать. Люди говорили, что «Ювентус» должен выиграть титул. Это не так, мы должны занять место в первой четверке, что будет непросто. Сегодня мы проиграли безобразный матч и должны вернуться к победам», — приводит слова Football Italia.

«Ювентус» занимает четвертое в турнирной таблице чемпионата Италии (10 очков). Команда проиграла первый матч в этом сезоне серии А.

Источник: Football Italia
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Лацио» и «Монца» сыграли вничью в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
6
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
7
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
8
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
9
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
12
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
13
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
14
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
15
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
18
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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22.09 19:30
Салернитана – Фрозиноне
 1 : 1
22.09 21:45
Лечче – Дженоа
 1 : 0
23.09 16:25
Милан – Верона
 1 : 0
23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 4 : 2
23.09 21:45
Лацио – Монца
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24.09 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
24.09 16:00
Аталанта – Кальяри
 - : -
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Федерико Кьеза

Федерико Кьеза

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 4
Андреа Пинамонти

Андреа Пинамонти

Сассуоло

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 3 1 0
Федерико Баскиротто

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Лечче

 4 1 0
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