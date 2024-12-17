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Индзаги — о разгроме «Лацио»: «Я удовлетворен тем, как мы обыграли команду, которая сейчас на ходу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (6:0).

«Я удовлетворен тем, как мы обыграли команду, которая сейчас на ходу. Первые 20 минут мы хорошо держали дистанцию, во втором тайме все стало легче. Я горжусь тем, что мои игроки показывают на поле, потому что это безумие. Они демонстрируют это каждый день. Это отличная команда. После поражения в дерби были люди, которые не могли дождаться, пока мы споткнемся, но у меня есть ребята, которые не особо слушают и просто крутят педали», — приводит слова Индзаги DAZN.

После этого матча «Интер» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 31 очком — на пятой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
Симоне Индзаги
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
5
 Лацио 16 10 1 5 30-23 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 15 6 7 2 21-18 25
8
 Милан 15 6 5 4 24-16 23
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 16 3 7 6 13-24 16
14
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 16 5 0 11 21-39 15
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 Парма 16 3 6 7 23-28 15
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 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
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