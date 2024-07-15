«Лацио» арендовал Тавареша у «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш арендован «Лацио», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним португальцем рассчитано на сезон-2024/25.

Тавареш перешел в «Арсенал» в июле 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Футболист провел за команду 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тавареша в 15 миллионов евро.