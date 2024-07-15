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«Лацио» арендовал Тавареша у «Арсенала»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш арендован «Лацио», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним португальцем рассчитано на сезон-2024/25.

Тавареш перешел в «Арсенал» в июле 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Футболист провел за команду 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тавареша в 15 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лацио
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