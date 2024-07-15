Костич не входит в планы «Ювентуса». Игроком интересуются «Кристал Пэлас» и «Атлетико»

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний серб не входит в планы тренерского штаба на новый сезон. На игрока претендуют «Кристал Пэлас», «Атлетико» и «Фенербахче».

В минувшем сезоне Костич провел 33 матча и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.