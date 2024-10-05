Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:32

Директор «Наполи» Манна: «Мы общаемся с Кварацхелия о новом контракте»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна заявил, что клуб ведет переговоры с нападающим Хвичей Кварацхелией о продлении контракта.

«Общаемся по новому контракту. Не спешим и не испытываем давления — у него еще три года по действующему соглашению. Мы спокойны и ведем переговоры», — цитирует Манну инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

1 октября сообщалось, что клуб предлагает 23-летнему грузину зарплату в 6 миллионов евро в год по новому контракту.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за команду.

Нынешний контракт грузина с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Capology, сейчас зарплата вингера составляет 4,6 миллиона евро в год.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Читайте также
ВС РФ уничтожили до 80 боевиков ВСУ ударом «Искандера» в Сумской области
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
«Хезболла» заявила о гибели военных ЦАХАЛ при взрыве у границы Ливана
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 7 5 1 1 14-5 16
2
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
3
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
4
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
5
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
8
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
9
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
11
 Комо 7 2 2 3 10-14 8
12
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
13
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
14
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
15
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
16
 Кальяри 6 1 2 3 4-10 5
17
 Парма 6 1 2 3 10-12 5
18
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
19
 Венеция 7 1 1 5 5-12 4
20
 Монца 6 0 3 3 4-8 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.10 19:30
Наполи – Комо
 3 : 1
4.10 21:45
Верона – Венеция
 2 : 1
5.10 16:00
Удинезе – Лечче
 - : -
5.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Интер – Торино
 - : -
6.10 13:30
Ювентус – Кальяри
 - : -
6.10 16:00
Болонья – Парма
 - : -
6.10 16:00
Лацио – Эмполи
 - : -
6.10 19:00
Монца – Рома
 - : -
6.10 21:45
Фиорентина – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 4
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости