Директор «Наполи» Манна: «Мы общаемся с Кварацхелия о новом контракте»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна заявил, что клуб ведет переговоры с нападающим Хвичей Кварацхелией о продлении контракта.

«Общаемся по новому контракту. Не спешим и не испытываем давления — у него еще три года по действующему соглашению. Мы спокойны и ведем переговоры», — цитирует Манну инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

1 октября сообщалось, что клуб предлагает 23-летнему грузину зарплату в 6 миллионов евро в год по новому контракту.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за команду.

Нынешний контракт грузина с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Capology, сейчас зарплата вингера составляет 4,6 миллиона евро в год.