Конте: «Если кто-то разочарован двумя ничьими «Наполи», то это не моя проблема»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1).

«Я не могу требовать большего от ребят, которые делают что-то необыкновенное. В противном случае вы рискуете перегреть автомобиль и сломать двигатель. Если кто-то разочарован двумя ничьими, то это не моя проблема...» — приводит слова Конте журналист Николо Скира.

В предыдущем туре неаполитанцы сыграли вничью с «Ромой» (1:1).

После этого матча «Наполи» с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 30 очками — на 10-й строчке.