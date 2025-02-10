«Монца» уволила Боккетти после семи матчей и назначила Несту новым главным тренером

Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти уволен с поста главного тренера «Монцы», сообщает пресс-служба итальянской команды.

Итальянец возглавил «Монцу» 23 декабря, подписав контракт до лета 2027 года. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одержала одну победу.

На посту главного тренера 38-летнего Боккетти сменит Алессандро Неста.

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России (2016/17), побеждал в Суперкубке страны (2017), вместе с «Рубином» выиграл Кубок и Суперкубок России (2012). Итальянец завершил карьеру игрока летом 2021 года.