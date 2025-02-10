«Наполи» сыграл вничью с «Удинезе»

«Наполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.

На гол Скотта Мактоминея гости ответили точным ударом Юргена Эккеленкампа.

После этого матча «Наполи» с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 30 очками — на 10-й строчке.