Иммобиле подтвердил уход из «Лацио»: «Никто в этом не виноват»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле подтвердил уход из римского клуба. Форвард подпишет контракт с «Бешикташем».
«Эти восемь лет были великолепными. Исключительный путь, но как у любой истории, у нее есть начало и конец. Болельщики были просто фантастическими, они мне дали все.
Сожалению ли я? Нет, решение было сделано в полнейшем спокойствии. Последние полтора года были не самыми легкими, и я считаю правильно, что все случилось сейчас. Никто в этом не виноват.
Самое главное - сохранять спокойствие в принятии подобных решений. Мне очень жаль, ведь в Риме моя семья приобрела стабильность. Когда «Бешикташ» сделал предложение, я поговорил с женой и президентом клуба.
Я покидаю «Лацио» с замечательным тренером, мне очень нравится подход Марко Барони. Это команда будет очень молода и голодна. Я буду болеть за них из Турции», — цитирует игрока Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.
Иммобиле выступал за «Лацио» с 2016 года. Вместе с командой он становился обладателем Кубка Италии и дважды — обладателем Суперкубка страны. На счету форварда 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.
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|Интер
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2
|Милан
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3
|Ювентус
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4
|Аталанта
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5
|Болонья
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6
|Рома
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7
|Лацио
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8
|Фиорентина
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9
|Торино
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10
|Наполи
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11
|Дженоа
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|0-0
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12
|Монца
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13
|Верона
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|0-0
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14
|Лечче
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|0-0
|0
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15
|Удинезе
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|0-0
|0
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16
|Кальяри
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|0
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|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
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|0-0
|0
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18
|Парма
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Комо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
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|0
|0-0
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
|- : -