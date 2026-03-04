«Комо» и «Интер» не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
«Комо» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии — 0:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо.
Миланская команда ни разу не пробила в створ ворот соперника. На счету хозяев только один удар в створ.
Ответный матч пройдет в Милане 22 апреля. Во втором полуфинале сыграют «Лацио» и «Аталанта».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|27
|6
|5
|89-35
|87
|
2
|Наполи
|38
|23
|7
|8
|58-36
|76
|
3
|Рома
|38
|23
|4
|11
|59-31
|73
|
4
|Комо
|38
|20
|11
|7
|65-29
|71
|
5
|Милан
|38
|20
|10
|8
|53-35
|70
|
6
|Ювентус
|38
|19
|12
|7
|61-34
|69
|
7
|Аталанта
|38
|15
|14
|9
|51-36
|59
|
8
|Болонья
|38
|16
|8
|14
|49-46
|56
|
9
|Лацио
|38
|14
|12
|12
|41-40
|54
|
10
|Удинезе
|38
|14
|8
|16
|45-48
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|14
|7
|17
|46-50
|49
|
12
|Торино
|38
|12
|9
|17
|44-63
|45
|
13
|Парма
|38
|11
|12
|15
|28-46
|45
|
14
|Кальяри
|38
|11
|10
|17
|40-53
|43
|
15
|Фиорентина
|38
|9
|15
|14
|41-50
|42
|
16
|Дженоа
|38
|10
|11
|17
|41-51
|41
|
17
|Лечче
|38
|10
|8
|20
|28-50
|38
|
18
|Кремонезе
|38
|8
|10
|20
|32-57
|34
|
19
|Верона
|38
|3
|12
|23
|25-61
|21
|
20
|Пиза
|38
|2
|12
|24
|26-71
|18
Результаты / календарь
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38 тур
|22.05
|21:45
|Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
|23.05
|19:00
|Болонья – Интер
|3 : 3
|23.05
|21:45
|Лацио – Пиза
|2 : 1
|24.05
|16:00
|Парма – Сассуоло
|1 : 0
|24.05
|19:00
|Наполи – Удинезе
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Милан – Кальяри
|1 : 2
|24.05
|21:45
|Кремонезе – Комо
|1 : 4
|24.05
|21:45
|Лечче – Дженоа
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Торино – Ювентус
|2 : 2
|24.05
|21:45
|Верона – Рома
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|14
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|14
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|17
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|9
|
|
Николо Барелла
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|21
|1
|6
|
|
Уэсли Винисиус
Рома
|30
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|32
|1
|12
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