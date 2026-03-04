«Комо» и «Интер» не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

«Комо» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии — 0:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо.

Миланская команда ни разу не пробила в створ ворот соперника. На счету хозяев только один удар в створ.

Ответный матч пройдет в Милане 22 апреля. Во втором полуфинале сыграют «Лацио» и «Аталанта».

Кубок Италии. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)

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